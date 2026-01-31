Опубликовано видео уничтожения дроном американского истребителя

Опубликованы кадры уничтожения российским дроном истребителя F-16

В Сети появилось видео поражения, предварительно, американского истребителя F-16 на территории Украины. Ролик опубликовал Telegram-канал RT.

Как сообщает телеканал, Вооруженные силы РФ ударили по аэродрому в районе Миргорода Полтавской области с использованием инновационного беспилотного летательного аппарата БМ-70. Во время атаки дронов были также уничтожены РЛС и Су-27 Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что Пентагон подписал контракт на сумму 235,5 миллиона долларов на техническое обслуживание истребителей F-16. Соглашение предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей к ним на среднем и капитальном уровнях. Кроме того, будет оказана материально-техническая поддержка техники на Украине.