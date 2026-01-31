Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 31 января 2026Бывший СССР

Опубликовано видео уничтожения дроном американского истребителя

Опубликованы кадры уничтожения российским дроном истребителя F-16
Ольга Коровина

В Сети появилось видео поражения, предварительно, американского истребителя F-16 на территории Украины. Ролик опубликовал Telegram-канал RT.

Как сообщает телеканал, Вооруженные силы РФ ударили по аэродрому в районе Миргорода Полтавской области с использованием инновационного беспилотного летательного аппарата БМ-70. Во время атаки дронов были также уничтожены РЛС и Су-27 Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что Пентагон подписал контракт на сумму 235,5 миллиона долларов на техническое обслуживание истребителей F-16. Соглашение предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей к ним на среднем и капитальном уровнях. Кроме того, будет оказана материально-техническая поддержка техники на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на статус враждебного государства со стороны США

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мире

    Опубликовано видео уничтожения дроном американского истребителя

    В Германии раскритиковали гарантии безопасности НАТО для Украины

    Раскрыта главная проблема Украины на поле боя

    Захарова высказалась о действиях США против Кубы

    Овечкин встретился с Леброном Джеймсом

    В России назвали главный вопрос на переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok