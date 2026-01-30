Реклама

03:24, 30 января 2026

Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16

Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Украине
Марина Совина
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Пентагон подписал контракт на сумму 235,5 миллиона долларов на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

«Sabena Aerospace Engineering, Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, получила контракт с предельной стоимостью 235 449 716 долларов на условиях "время и материалы" и с фиксированной ценой», — подчеркнули в министерстве.

Как отметили в Пентагоне, соглашение предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей к ним на среднем и капитальном уровнях. Кроме того, будет оказана материально-техническая поддержка техники на Украине.

Ранее истребитель F-16AM украинских воздушных сил заметили с необычным набором вооружения, в который входят высокоточные бомбы, а не только ракеты класса «воздух-воздух».

