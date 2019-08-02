Празднующие День ВДВ десантники столкнулись с грузовиком

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" / YouTube

Автомобиль с десантниками, которые праздновали День ВДВ, столкнулся с грузовиком в Уфе. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

ДТП произошло в Калининском районе столицы Башкирии около парка Победы. По словам очевидцев, автомобиль с флагами воздушно-десантных войск врезался в идущий впереди грузовик. Скорее всего, причиной аварии могла стать невнимательность водителя легковушки, поскольку десантники в момент дорожно-транспортного происшествия пели военные песни.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Детали аварии устанавливаются.

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