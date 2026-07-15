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14:16, 15 июля 2026Экономика

Еще в одной стране захотели снизить зависимость от Ормузского пролива

Глава PAJ Кито: Японским НПЗ важно диверсифицировать маршруты импорта нефти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Для японских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) крайне важно снизить зависимость от поставок сырья через Ормузский пролив и найти альтернативные маршруты доставки энергоресурсов. Об этом заявил президент Японской нефтяной ассоциации (PAJ) Шуничи Кито, его слова приводит Reuters.

По этой причине, отметил он, энергокомпании из азиатской страны заинтересованы в расширении мощностей нефтепроводов в обход ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии уже обращались к правительству Японии с просьбой принять участие в такого рода проектах, отметил Кито.

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Другим вариантом для Японии может стать наращивание закупок американского сырья, добавил он. Однако местные НПЗ больше подходят для импорта ближневосточной нефти, поэтому расширение мощностей региональных трубопроводов представляет для азиатской страны больший интерес. «Сейчас сложно перерабатывать большие объемы американской нефти», — резюмировал Кито.

Ранее о планах избавиться от зависимости от Ормузского пролива заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди. Местные энергоэкспортеры, отметил он, уже активно используют порты на восточном побережье для отгрузок сырья иностранным покупателям. Кроме того, местные власти хотят значительно расширить мощности терминалов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных за пределами Ормуза, на побережье Оманского залива, и построить два новых нефтепровода. Все это, по словам Зейуди, должно будет значительно снизить риски при транспортировке сырья.

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