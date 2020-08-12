Российским регионам спрогнозировали снег

Во многие российские регионы пришло похолодание, в некоторых районах возможен снег. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Во вторник, 12 августа, летний температурный режим сохранится только в южных широтах. Там возможно до 30 градусов жары. В центре и в Черноземье будет не выше плюс 20. В Москве за сутки температура воздуха снизилась с плюс 27 до плюс 19-20 градусов, что ниже месячной нормы. На севере Центрального округа, на Кольском полуострове и в Поморье будет ниже 15 градусов. На юге и северо-западе страны пройдут дожди, местами с градом. В Поволжье местами за сутки будет больше 10 миллиметров осадков, в других субъектах дожди не такие сильные.

Смена погоды связана с мощным арктическим циклоном. Сначала он пришел в район Полярного Урала, оттуда ледяной воздух распространился по стране. Там днем столбик термометра поднимется не выше отметки в десять градусов. «В самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег», — отметили синоптики.

По прогнозам «Фобоса», похолодание будет недолгим: к концу недели в страну придет антициклон с запада, а арктический циклон сместится в Зауралье.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее говорил, что жителей Центральной России ждет потепление на следующей неделе.