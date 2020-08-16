Россиянам назвали сроки возвращения летней жары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки возвращения летней жары в центр европейской территории России. Его слоа приводит «Российская газета».

Синоптик отметил, что до 19 августа температура воздуха днем будет подниматься выше 20 градусов, однако в ночное время она опустится до 8-13 градусов.

По словам Вильфанда, начиная с 20 августа погода все больше будет напоминать летнюю. Так, днем температура будет подниматься до 24-28 градусов.

Ранее Вильфанд дал прогноз на август. По его словам, в последний месяц лета погода будет «нервной» со значительными температурными перепадами. При этом в половине регионов России температура будет выше нормы, так как они окажутся в «красной» зоне.

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