Россиянам пообещали красную и нервную погоду в августе

На половине территории России в августе ожидается температура выше нормы. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в «красной» зоне с жарой будут находиться как минимум восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии. На юге Сибирского федерального округа (Иркутская область и Тыва) также ожидается тепло.

Ученый отметил, что прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях. «Августовская погода, как и в июле, будет "нервной" со значительными температурными перепадами», — резюмировал Вильфанд.

Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что остаток лета будет более стабильным по теплу и осадкам. По его словам, в августе установится комфортная погода, которая распространится на всю осень. Так, в последний месяц лета температура будет держаться в районе нормы и немного выше — около 21-26 градусов. Осадков ожидается на 20 процентов ниже нормы.