Российским регионам спрогнозировали аномальное тепло

Аномально теплая погода продержится до конца недели на севере европейской части России, на Урале и в Якутии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сильнее всего отклонения от климатической нормы проявятся в Якутии. Там температура будет выше средних показателей на 14 градусов и составит плюс 26-31.

В Центральной России, Коми и Архангельской области прогнозируется плюс 24-26 градусов тепла. Такая погода сохранится еще несколько дней.

Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал россиянам теплый август с минимумом осадков и комфортную погоду на протяжении всей осени. При этом аномально теплой зимы не повторится.