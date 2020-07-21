Названы сроки окончания аномальных дождей в России

Аномальные дожди продолжатся на европейской части России до конца июля, с наступлением августа погода должна нормализоваться. Такие сроки назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в июле хоть и будут «какие-то короткие окна хорошей погоды», однако «дождливый характер метеорологических условий с очень умеренным температурным фоном» сохранятся. В августе ожидается возвращение к климатической норме. «Никакой экстремальной жары плюс 30, но и никакого аномального холода в августе не ожидается», — отметил синоптик.

Тишковец отметил, что температура воздуха в августе на территории Центральной России будет достигать 15 градусов ночью и 25 градусов днем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях. Он говорил о скорых сильных ливнях, граде и штормовом ветре в центральной части Урала, на юге Тюменской, севере Томской и в Кемеровской области.