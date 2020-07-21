В Гидрометцентре прокомментировали смерть ведущего прогноза погоды Беляева

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал смерть ведущего прогноза погоды на телеканале НТВ Александра Беляева. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По словам Вильфанда, Беляев стал вести прогноз погоды «достаточно неожиданно». Он учился на гидролога, однако прогностическая метеорология была специальностью, по которой он сдавал экзамен. «Мы раньше часто с ним встречались, и он рассказывал, что ему предложили вести прогноз погоды. (...) И он начал рассказывать о погоде — и получился совершенно удивительный рассказ. Поскольку он человек душевнейший, добрейший, он пытался передать погоду через характер своей души», — рассказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что Беляев создал собственное направление в жанре прогноза погоды. «Он был очень скрупулезен, готовился, звонил в Гидрометцентр, спрашивал, как лучше осветить. Поэтому его прогнозы были высокопрофессиональным, законченным произведением и при этом воспринимались очень легко», — отметил он.

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О смерти 72-летнего Беляева стало известно 20 июля. Он скончался в реанимации с гипергликемией.

В начале июля Беляев сообщал, что перенес операцию по удалению опухоли. Ведущий рассказал тогда, что у него резко поднялся сахар и открылось кровотечение, после чего его доставили на операционный стол.

В 2011 году Белову диагностировали рак. С тех пор ведущий предпринимал все усилия, чтобы вылечиться от онкологии. Он периодически сообщал о прохождении плановых обследований и улучшении самочувствия, однако через некоторое время болезнь вновь напоминала о себе.