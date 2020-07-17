Популярный ведущий рассказал о лечении от рака

Популярный американский ведущий Алекс Требек (Alex Trebek), работающий в телевикторине Jeopardy! («Опасность!») с 1984 года, поделился подробностями того, как проходит его лечение от рака. Его рассказ опубликован в Instagram-аккаунте шоу.

«Я продолжаю лечение. Это приносит свои плоды, хоть я и сильно устал. Показатели в порядке. Я чувствую себя отлично», — сообщил 79-летний ведущий. «Бывают хорошие дни, а бывают не такие уж и хорошие дни. Я шучу с друзьями, что если меня не убьет рак, то меня точно убьет химиотерапия», — поделился он со зрителями.

Требеку диагностировали рак поджелудочной железы в марте 2019 года. Он продолжал работать ведущим шоу Jeopardy!, пока съемки не приостановили из-за коронавируса.

Он заверил, что обязательно вернется в викторину, когда ее выпуск возобновится. «Не могу дождаться возвращения в студию и съемок нового сезона шоу», — поделился Требек с поклонниками.

Ранее российский ведущий прогноза погоды на канале НТВ Александр Беляев рассказал о том, как проходит лечение от рака. В марте 2020 года его состояние резко ухудшилось, однако о причинах этого он говорить отказался. Беляев добавил, что старается чаще находиться за пределами Москвы, так как считает, что природа способствует его скорейшему выздоровлению.