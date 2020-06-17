Раскрыта причина особого опасного и распространенного рака

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Изображение: Public Domain / Wikimedia

Ученые Университета Генда в Бельгии раскрыли неизвестный механизм возникновения колоректальных опухолей — одной из самых распространенных и смертоносных разновидностей рака. Оказалось, ключевую роль в развитии заболевания играет инфильтрация кишечной микрофлоры в поврежденные стенки кишечника, что вызывает воспаление. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Cancer.

Исследователи выяснили, что повреждение защитного барьера стенок кишечника происходит из-за повышенной активности белка Zeb2. Эта молекула позволяет бактериям проникать в эпителиальные ткани и провоцировать воспалительные реакции. В конце концов, это вызывает аномальную пролиферацию клеток, накопление в них мутаций и, в конечном итоге, к развитию злокачественных опухолей. В то же время показано, что использование антибиотиков широко спектра действия может полностью предотвратить возникновение рака.

Специалисты также подтвердили аномальную экспрессию Zeb2 в клетках колоректальной опухоли человека, что доказывает клиническую значимость модели для людей. Результаты исследования позволяют предположить, что изменение микрофлоры или нацеливание на конкретные иммунные компоненты могут быть эффективными стратегиями для разработка новых вариантов лечения рака толстой кишки.

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