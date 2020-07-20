Россиян предупредили об опасных погодных явлениях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях. Его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что в центральной части Урала, а также на юге Тюменской, севере Томской и в Кемеровской области ожидаются сильные ливни, град и штормовой ветер.

«Как только устанавливается жаркая погода, то небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро <...> После сильной жары всегда наступают последствия», — отметил Вильфанд. При этом он подчеркнул, что за счет опасных погодных явлений снизится пожароопасность в центре Урала.

Ранее Вильфанд спрогнозировал россиянам жару во второй половине лета. При этом, добавил он, лето будет неоднородным, и в разных регионах погода будет изменчивой.

Также, по словам Вильфанда, продолжительная жаркая погода в следующие месяцы может привести к тому, что 2020 год станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.