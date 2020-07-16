В Гидрометцентре спрогнозировали жарким весь 2020 год в России

Продолжительная жаркая погода следующие месяцы может привести к тому, что 2020 год станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что январь и март 2020-го в России уже признаны самыми теплыми за время наблюдений. «Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых. Может ли он быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, это точно», — сказал метеоролог, добавив, что пока самым жарким годом считается 2016-й.

Вильфанд также спрогнозировал россиянам жару во второй половине лета. При этом, по его словам, оно будет неоднородным, и в разных регионах погода будет изменчивой.