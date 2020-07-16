Россиянам предрекли жару во второй половине лета

Вторая половина лета в России обещает быть жаркой, но неоднородной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости в четверг, 16 июля.

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — предрек Вильфанд, пояснив, что в разных регионах погода будет изменчивой.

Ранее член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова раскрыла секреты комфортного сна в жару без использования кондиционера. По ее словам, стоит использовать в спальне увлажнитель воздуха. Однако, если в квартире нет и этого устройства, есть еще несколько способов сделать сон крепче и приятнее.