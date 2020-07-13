Нескольким российским регионам предсказали «волну жары» — температура поднимется выше нормы на 6-7 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура держится на отметке в 33-38 градусов, иногда поднимаясь до 40 градусов, что превышает норму на 6-7 градусов.

Он пояснил, что в указанных регионах очень ярко выражена волна тепла, добавив, что такая погода продлится до середины недели.

Ранее аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что употребление кофе в жаркую погоду может навредить организму, так как этот напиток ускоряет выведение жидкости из организма — в жару это может привести к обезвоживанию. Она также посоветовала ограничить употребление кофе в том случае, если у человека есть физическая активность и нагрузки. Ярцева добавила, что людям с мочекаменными болезнями и поражением кофе не стоит пить больше одной чашки в день. Максимальное количество кофе, которое восполняется жидкостью и не вредит организму — три чашки в день.

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