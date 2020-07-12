Россиянам назвали опасность кофе в жару

Употребление кофе в жаркую погоду может нанести вред организму. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, аллерголог Ирина Ярцева.

Она напомнила, что основное действие кофе — ускорение выведения жидкости из организма, в связи с чем в жару это может привести к обезвоживанию. «Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием», — предупредила врач.

Кроме того, стоит ограничить употребление кофе, если в течения дня у человека есть дополнительная физическая активность. «Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару — еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости», — объяснила Ярцева.

Также она посоветовала не выпивать больше одной чашки кофе в день людям с мочекаменными болезнями и поражением почек, связанным с нарушением фильтрации.

При этом разницы в температуры напитка для организма нет, добавила специалист. При этом максимальное количество кофе в день, которое легко восполняется жидкостью и не способно навредить, — это три чашки.

В феврале агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова заявила, что при умеренном употреблении кофе никакого вреда организму взрослого здорового человека не принесет, так как никаких токсинов этот напиток не содержит.

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