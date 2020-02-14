Целебные свойства водки оказались преувеличены

Целебные свойства водки и других крепких спиртных напитков при дезинфекции ран оказались преувеличены благодаря кинематографу. Об этом радио Sputnik рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По ее словам, распространенное мнение о том, что алкоголь — это отличный антисептик, строится на том, что содержащийся в крепком спиртном этиловый спирт действительно обладает таким свойством. Однако сейчас такой метод — это прошлый век, и при обработке ран медики стараются избегать спиртосодержащих жидкостей. В первую очередь, потому что они вредят коже, «дубят» и сушат ее. «Из-за "задубления кожи" не развивается нормальная микрофлора, которая способствует восстановлению баланса и заживлению», — сказала Ярцева.

Она отметила, что водку или спирт можно использовать для обработки краев раны, но только в крайних случаях. Другие виды алкоголя могут спровоцировать аллергическую реакцию и ухудшат ситуацию. Для промывания раны все эти жидкости строго не подходят, и необходимы медицинские антисептики или чистая вода. «В саму рану лить спирт и водку — это болезненно и повреждает сосуды, что не способствует последующему заживлению. Водка травмирует кожу и как бы обжигает ее», — пояснила врач.

Ранее главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что алкоголь не стоит употреблять для профилактики заражения коронавирусом или другими инфекциями, потому что это вызовет дополнительную нагрузку на сердце. Он подчеркнул, что положительное влияние спиртного при простуде — это миф.

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