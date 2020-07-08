В России зафиксирована 42-градусная жара

Температура на юге России достигла 42 градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Погоды».

Так, по информации сервиса, 42-градусная жара зафиксирована в 11:00 по московскому времени в Яшкульском, Юстинском и Октябрьском районах Республики Калмыкия, а также в Астраханской области. Согласно прогнозу, жаркая погода продержится там до вечера. В некоторых населенных пунктах температура в течение дня может повыситься до 43 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей России об аномально жаркой погоде. Синоптики прогнозировали, что в Саратовской области температура воздуха будет достигать 40 градусов тепла. Также жаркая погода ожидалась в Ростовской и Астраханской областях и в Калмыкии. Сообщалось, что в этих регионах воздух прогреется до 42-43 градусов тепла.

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