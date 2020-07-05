Россиян предупредили об аномально жаркой погоде

Жителей России предупредили об аномально жаркой погоде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологический прогноз Гидрометцентра.

Отмечается, что в Саратовской области в период с 5 по 7 июля температура воздуха будет достигать 40 градусов тепла. Также жаркая погода ожидается в Ростовской и Астраханской областях и в Калмыкии. В этих регионах воздух прогреется до 42-43 градусов тепла.

Столбики термометров до отметок плюс 35-40 градусов поднимутся под Белгородом, Воронежем и Тамбовом.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на территории России будет экстремальная жара и сильные грозы. Температура воздуха составит 23-29 градусов тепла, а вот на юге региона, в Воронежской и Белгородской областях, столбики термометров могут подняться до 37 градусов.

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