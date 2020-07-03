Россиян предупредили о первой волне тепла в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о первой июльской волне тепла. Его слова приводит РИА Новости.

По данным синоптика, на юге европейской части страны установится погода, превышающую нормальные показатели на 6-7 градусов. «Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье — в этих областях можно говорить о "волне тепла". Я бы даже сказал, что вопреки принятому термину, в этой ситуации можно говорить "волна жары», — отметил ученый.

Жаркая погода на юге страны, достигающая 36 градусов, сохранится, как минимум, пять дней.

В Москву первая волна тепла придет уже в пятницу, 3 июля. По словам Вильфанда, температура будет выше нормы на 5 градусов. Такая погода продержится в столице по 7 июля. «Не исключаю, она будет и более продолжительной», — заключил он в комментарии ТАСС.

Волна тепла — явление, при котором среднесуточная температура превышает климатическую норму на 5 и более градусов в течение пяти дней. Оно считается опасным, так как может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

Ранее Вильфанд заявил, что июль будет теплым на всей территории России. Средние температуры будут около и выше нормы, в связи с чем можно говорить, что «июль будет теплым фактически повсеместно».

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