Россиян предупредили об аномальной жаре в конце недели

С пятницы в Москве и других регионах западной половины европейской части России ожидается аномальная жара. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25-30 градусов. И так до конца недели», — отметил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в Москве 23 июня, во вторник, прогнозируется 17-19 градусов тепла, в среду и четверг — 23-25 градусов тепла, в пятницу температура поднимется до 30 градусов, в субботу и воскресенье достигнет рекордной отметки за неделю в 31 градус.

Ранее ученые Университета в Бостоне в США и Университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что от смертоносной жары может погибать больше людей, чем считалось ранее.

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