Подсчитано истинное число жертв смертоносной жары

Ученые Университета в Бостоне в США и Университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что от смертоносной жары может погибать больше людей, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Epidemiology.

Специалисты подсчитали, что каждый год из-за тепловых волн погибают тысячи человек, что намного превышает оценку Центров по контролю и профилактике заболеваний США, равную 600 смертям в год. Согласно результатам исследования, в период с 1997 по 2006 год в 297 округах, где проживает три пятых населения США, истинное число жертв жары составляет 5600 человек в год.

Большая часть смертей произошла из-за умеренно жаркой погоды, а не экстремально высокой температуры воздуха. Одним из ключевых факторов, влияющих на этот показатель, является уязвимость людей в отношении тепла. В жарких округах распространены системы кондиционирования воздуха, а в других, с более прохладным климатом, люди чаще оказываются жертвами тепловых ударов. Подсчитано, что умеренная жара стала причиной смерти 3309 человек в год в округах, включенных в исследование, а экстремальная жара — 2299 человек каждый год рассмотренного периода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!