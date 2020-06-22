Назван способ защитить смартфон в жару

Неправильная эксплуатация смартфона в летнюю жару может привести к поломке девайса. Об этом в эфире радио «Спутник» заявил руководитель Hi-Tech.Mail.ru Дмитрий Рябинин.

По словам Рябинина, проблемы с гаджетами могут быть вызваны резкими перепадами температуры, при этом летом есть риск самовозгорания устройства. Специалист заметил, что современные девайсы имеют защищающие их от перегрева системы безопасности, однако смартфон может нагреться из-за внешних факторов: «Уже сейчас температуры превышают 30 градусов, а на солнце даже больше 40 градусов». Высокий риск самовозгорания аппарата связан с непосредственным нахождением устройства под прямыми солнечными лучами.

Рябинин заметил, что сильно нагревшийся девайс ни в коему случае нельзя пытаться резко охладить, например, положив его в холодильник: «На мой взгляд, правильнее дать смартфону плавно остыть без перепадов температуры».

По мнению Рябинина, возгорание устройства может быть вызвано не только нахождением на солнце, но и запуском ресурсоемких приложений, которые дополнительно нагружают аккумулятор гаджета. Также специалист посоветовал отказаться от слишком плотных чехлов для смартфона, которые могут препятствовать нормальной циркуляции воздуха и естественному охлаждению.

Летом 2019 года Роскачество рассказало о причинах взрывов батарей смартфонов. Согласно исследованию организации, аккумуляторы девайсов могут взорваться из-за заводского брака, перегрева устройства и в результате старения гаджета.

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