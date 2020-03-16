Смартфон Xiaomi взорвался в кармане владельца

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся в кармане владельца из Индии и взорвался. Компания объяснила возгорание девайса физическими повреждениями гаджета, сообщает TechRadar.

О взрыве аппарата стало известно 14 марта. Его владелец Викеш Кумар из Индии рассказал, что шел на работу, когда почувствовал жжение в районе кармана брюк, в котором лежал девайс. Мужчина извлек Xiaomi Redmi Note 7 Pro, который обнаружил загоревшимся, и бросил в сумку. По словам Кумара, через несколько секунд раздался хлопок. В результате взрыва сам владелец не пострадал, но телефон и сумка оказались сильно повреждены.

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Мужчина обратился в сервисный центр Xiaomi, где рассказал, что владел аппаратом с декабря и на момент инцидента телефон был заряжен примерно на 90 процентов. По словам пострадавшего, представители компании обвинили его в поломке. Кумар рассказал в соцсетях, что замена устройства на новое обошлась ему примерно в половину стоимости девайса.

Отвечая на критику в соцсетях, Xiaomi заметила, что разрешила конфликт с владельцем аппарата. Компания объяснила, что возгорание произошло из-за физических повреждений аккумулятора. «Мы глубоко заботимся о наших пользователях и оказываем всю необходимую помощь», — говорится в заявлении бренда.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro был представлен в марте 2019 года. Аппарат отличается высокой автономностью и имеет аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов. 12 марта 2020 года компания выпустила смартфон Redmi Note 9 Pro, который получил рекордный аккумулятор в линейке емкостью 5020 миллиампер-часов.

В 2016 году внимание потребителей и журналистов привлек смартфон Samsung Galaxy Note 7, на счету которого оказалось несколько случаев возгорания. Взрыв аккумулятора объяснили дефектным аккумулятором, Samsung попросила партнеров по всему миру остановить продажи устройства. В декабре 2019 года издание The Verge включило взрывающийся телефон в рейтинг главных разочарований десятилетия.

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