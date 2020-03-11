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Назван новый самый мощный смартфон

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Смартфон линейки Asus ROG первым получит новый процессор Snapdragon 865 Plus. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на источники.

По информации собеседников, геймерский смартфон Asus ROG Phone 3 будет первым аппаратом, который получит новый мобильный процессор от Qualcomm. Инсайдеры полагают, что таким образом телефон Asus станет самым мощным гаджетом на рынке. Кроме ROG Phone 3, процессор Snapdragon 865 Plus должны получить и другие Android-смартфоны.

Snapdragon 865 Plus будет построен с использованием семинанометрового техпроцесса TSMC, базироваться на ядрах Kryo 485, иметь графический процессор Adreno 645. Журналисты отметили, что работающие на новом чипе концепты смартфонов набрали более 600 тысяч баллов в популярном бенчмарке AnTuTu.

Издание заметило, что актуальный смартфон игровой линейки Asus — ROG Phone 2 — был первым девайсом, который получил процессор Snapdragon 855 Plus. Релиз Asus ROG Phone 3 ожидается в третьем квартале 2020 года.

В декабре 2019 года Asus ROG Phone 2 был признан самым мощным смартфоном на рынке по версии бенчмарка AnTuTu. Девайс набрал рекордные 496 тысяч баллов в синтетических тестах оборудования. Также в топ самых производительных девайсов вошли OnePlus 7 Pro, 7T, 7T Pro, Realme X2 Pro, Xiaomi Redmi K20 Pro, Asus ZenFone 6, Samsung Galaxy Note 10+ и Note 10+ 5G.

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