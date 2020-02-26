Раскрыты характеристики самого мощного смартфона в мире

Геймерский смартфон Xiaomi Black Shark 3 должен получить дисплей с самым быстрым откликом на рынке. Об этом со ссылкой на китайские соцсети сообщает блогер Xiaomishka.

Пользователь Twitter обратил внимание на рекламный ролик Black Shark 3, который появился на Weibo. На видео Xiaomi сравнила скорость срабатывания сенсорного экрана и время отклика своего смартфона с аналогичными показателями конкурентных моделей. Тестирование проводилось с помощью специального оборудования и игры PUBG. Согласно проморолику, Black Shark 3 реагирует на действия пользователя быстрее, чем iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace и Asus ROG 2.

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Xiaomi Black Shark 3 получит самое мощное «железо» на рынке: процессор Snapdragon 865, 16 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и аккумулятор на 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. В ролике уточняется, что смартфон также имеет экран с частотой дискретизации сенсорного слоя 270 гигагерц. Задержка отклика дисплея при касании одним пальцем составит 24 миллисекунды, двумя пальцами — 28 миллисекунд. Частота обновления экрана достигает 120 герц.

Black Shark — линейка смартфонов Xiaomi, предназначенных для геймеров и отличающаяся высокой производительностью. Серия девайсов появилась в 2018 году, на данный момент Black Shark существует как отдельное подразделение. Последним устройством линейки стал смартфон Black Shark 2, вышедший в марте 2019 года. Презентация Black Shark 3 состоится 3 марта 2020 года.

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