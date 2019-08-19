Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит камеру с разрешением 108 мегапикселей. Об этом пишет Gizmochina.

Презентация Mi Mix 4 состоится в сентябре 2019 года. По информации источников, это будет первый смартфон с камерой Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 мегапикселей, презентация которой состоялась в августе. Она сможет формировать изображение с разрешением 12032х9024 точек и также будет установлена в Samsung Galaxy S11, который покажут в начале следующего года.

Помимо этого, Mi Mix 4 получит процессор Snapdragon 855 Plus, аккумулятор емкостью 4,5 тысячи миллиампер-часов с поддержкой зарядки мощностью 100 ватт, а фронтальная камера будет встроена в экран.

Ранее Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Black Shark 2 Pro, который в синтетическом тесте AnTuTu набрал более 500 тысяч баллов. Он имеет процессор Snapdragon 855 Plus и 12 гигабайт оперативной памяти. Версия смартфона со 128 гигабайтами памяти стоить три тысячи юаней (около 28 тысяч рублей).

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