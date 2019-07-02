Xiaomi запустила новую линейку смартфонов

Компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов CC9, CC9e и СС9 Meitu Edition. Смартфон доступен лишь на территории Китая, пишет Gizmochina.

Как заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь, СС9 является модифицированной версией флагмана Xiaomi Mi 9. У него аналогичный AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+, а также встроенным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя, смартфон позиционируется как гаджет ««для блогеров». Основная камера имеет три модуля, главный из которых с разрешением 48 мегапикселей.

Однако, в отличие от Mi 9, у него процессор Qualcomm Snapdragon 710 (когда как у Mi 9 — 855). Также он имеет 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.

Характеристики СС9e еще проще: процессор Snapdragon 665, экран на 6 дюймов с разрешением HD+. Также будет доступна версия CC9 Meitu Edition с предустановленным ПО камеры, которое разрабатывали сотрудники Meitu.

Стоимость Xiaomi CC9 в базовой версии составляет 260 долларов (около 16,5 тысячи рублей), CC9e — 190 долларов (12 тысяч), CC9 Meitu Edition — 378 долларов (24 тысячи).

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