Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны

Обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE. Пользователи устройств оставляют соответствующие жалобы на форуме компании.

По словам владельцев устройств, их телефоны имеют «чистую» прошивку без сторонних настроек, однако после обновления на экране появилась надпись «Система была уничтожена. Нажмите кнопку питания для выключения». Вместе с тем автору изначального поста удалось откатить прошивку и восстановить работу устройства.

В компании признали наличие проблемы и остановили распространение обновления. «Xiaomi знает об ошибке, возникающей после обновления прошивки на Mi 9 SE, которая может привести к некорректной работе устройства, — говорится в сообщении компании. — При возникновении проблем рекомендуем обратиться в нашу службу поддержки».

В середине июня сообщалось, что Xiaomi начала продавать собственные телевизоры в России. Всего в России будет представлено три модели компании: Mi TV 4A с диагональю 32 дюйма, а также 4S на 43 и 55 дюймов.

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