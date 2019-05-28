Xiaomi выпустила дешевого «убийцу флагманов»

Компания Xioami представила смартфон Redmi K20 Pro. Название расшифровывается как Killer, и компания позиционирует его как «убийцу флагманов».

Смартфон получил 6,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 точек. Также под экраном находится сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера выезжает с верхнего торца. K20 Pro оснастили процессором Snapdragon 855, 6/8 гигабайтами оперативной и 64/128/256 гигабайтами встроенной памяти.

Выдвижная фронтальная камера имеет разрешение 20 мегапикселей. На задней стенке находится три модуля с разрешением 48, 8 и 13 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов поддерживает быструю зарядку мощностью 27 ватт.

В минимальной комплектации телефон стоит 2,5 тысячи юаней (около 23 тысяч рублей), а в версии на 8 и 256 гигабайт — 3 тысячи юаней (около 28 тысяч рублей).

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