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Раскрыты характеристики самого мощного смартфона Xiaomi

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В базе данных теста производительности AnTuTu появились характеристики игрового смартфона Xiaomi Black Shark 2 Pro, который станет самым мощным телефоном компании. Об этом пишет Gizmochina.

По данным издания, смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и 12 гигабайт оперативной памяти. Экран имеет разрешение 2340 на 1080 точек, однако его диагональ не указывается. В тесте производительности AnTuTu он набирает более 405 тысяч баллов. Для сравнения, флагман Xiaomi Mi 9, вышедший в начале 2019 года, набирает около 380 тысяч баллов.

Презентация Black Shark 2 должна состояться 30 июля. Xiaomi уже открыла предзаказ на устройство, однако не назвала стоимость смартфона.

Ранее компания Asus выпустила игровой смартфон ROG Phone II, который имеет схожие характеристики и считается самым мощным смартфоном в мире. У него 6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 герц и разрешением 2340 на 1080. Базовая версия с 8 гигабайтами оперативной памяти стоит 500 долларов, а модификация с 12 гигабайтами оперативной памяти — 870 долларов.

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