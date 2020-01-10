Смартфон Xiaomi получит рекордный объем памяти

Первым смартфоном с 16 гигабайт оперативной памяти станет аппарат Xiaomi. Об этом в своем Twitter рассказал известный инсайдер Суданшу Амбхор (Sudhanshu Ambhore).

Амбхор сообщил, что рекордный объем памяти получит аппарат Xiaomi Black Shark 3. Согласно предыдущему сообщению инсайдера, девайс будет поддерживать работу в сетях пятого поколения. Вероятно, рекордный объем ОЗУ необходим аппарату для запуска производительных игр и обработки фоновых процессов. Специалист предсказал скорый анонс смартфона.

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Ранее неизвестный аппарат компании Black Shark Technology, который Суданшу Амбхор идентифицирует как Black Shark 3, появился в базе китайского регулятора MIT. Девайс был зарегистрирован 20 декабря 2019 года под именем Shark KLE-A0.

Геймерская серия Black Shark появилась в 2018 году, выпуском смартфонов этой линейки занимается одноименное подразделение Xiaomi. Первый девайс линейки получил 5,99-дюймовый IPS-экран разрешением 2160x1080 пикселей, процессор Snapdragon 845, 6/8 гигабайт оперативной памяти и двойную камеру. Последний аппарат серии Black Shark был анонсирован 18 марта 2019 года.

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