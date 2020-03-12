Xiaomi выпустила дешевый смартфон с рекордной батареей

Redmi, являющаяся дочерней компанией Xiaomi, представила новое поколение бюджетных смартфонов. Серия Redmi Note 9 Pro включает в себя два аппарата с рекордной емкостью аккумулятора, сообщает издание GSMArena.

Оба дешевых устройства получили 6,67-дюймовый IPS-дисплей, процессор Snapdragon 720G и камеру на четыре сенсора. На задней панели Redmi Note 9 Pro расположена основная камера на четыре сенсора разрешением 48, 8, 5 и 2 мегапикселей. Набор камер старшей модели отличается лишь основным объективом, который получил разрешение 64 мегапикселя.

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Оба устройства оснащены батареей емкостью 5020 миллиампер-часов. В базовый комплект входит адаптер для быстрой зарядки, однако Redmi Note 9 Pro Max поддерживает зарядку мощностью 33 ватта, тогда как Redmi Note 9 Pro — лишь 18 ватт. Для сравнения, прошлогодний Redmi Note 8 Pro имел аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов, его предшественник Redmi Note 7 Pro — 4000 миллиампер-часов.

Аппараты линейки будет доступны в продаже с 17 марта, дебют смартфонов состоится на индийском рынке. Младшая версия устройства с четырьмя гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами встроенной памяти оценили в 12 999 рупий или около 13 тысяч рублей, старшая модель с шестью гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти будет стоить 15 999 рупий или около 16 тысяч рублей.

Redmi Note 9 Pro Max поступит в продажу лишь 25 марта, стартовая модификация телефона с шестью гигабайт ОЗУ и 64 гигабайт встроенной памяти будет продаваться от 14 999 рупий или около 15 тысяч рублей. Топовая версия бюджетного флагмана, получившая восемь гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт встроенной памяти, оценена в 18 999 рупий или около 19 тысяч рублей.

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