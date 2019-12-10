Названы самые мощные смартфоны

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых производительных смартфонов на базе Android за ноябрь. На первое место вышел аппарат ROG Phone 2.

Геймерский девайс от Asus набрал в синтетических тестах замера производительности 496 тысяч баллов. На втором и третьем местах оказались две версии флагмана OnePlus, выпущенные осенью. Модель 7T с 8 гигабайтами оперативной памяти набрала 482 тысячи баллов, опередив OnePlus 7T Pro с 12 гигабайтами ОЗУ. У OnePlus больше всего представителей в топе: их смартфоны не только попали в тройку, но заняли еще и пятое и шестое места.

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Замыкают десятку флагманов две версии аппарата Samsung. Смартфон Galaxy Note 10+ получил 449 тысяч баллов, его 5G-версия, вышедшая ограниченным тиражом, с 443 тысячами баллов обосновалась на десятой позиции.

Кроме рейтинга флагманов, AnTuTu собрал топ устройств среднего класса. Первое место в списке получил Redmi Note 8 Pro (283 тысячи баллов), на вторую и третью позицию поместили OPPO Reno 2 и Xiaomi Mi 9T соответственно. В этой подборке больше всего представителей оказалось у Xiaomi. Если считать вместе с девайсами Xiaomi аппараты дочернего бренда Redmi, то в топ-10 вышли пять устройств китайской компании.

Эксперты также заметили, что в рейтинге самых мощных гаджетов большая часть смартфонов имеет процессор Snapdragon. Представители бенчмарка сделали вывод, что для демонстрации высокой производительности девайс должен иметь не только новый чип, но и двухканальную память стандарта UFS.

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