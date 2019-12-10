Миллионы пользователей лишатся WhatsApp

Мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS. Об этом пишет Daily Mail.

На Windows Phone сервис обмена сообщениями отключится после 31 декабря 2019 года. На ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 поддержка прекратится 1 февраля 2020 года. По оценке газеты, в офлайне окажутся миллионы пользователей.

Мессенджер будет доступен на ОС, начиная от Android 4.0.3 и iOS 9. В компании пояснили, что эти ограничения связаны «с невозможностью будущего расширения возможностей приложения».

Ранее сообщалось, что WhatsApp вводит функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять отправленные послания. Также юзеры смогут настроить таймер, — через какое время сообщения должны удаляться. Предлагаются следующие варианты: спустя час, день, неделю, месяц или год.

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