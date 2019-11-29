Индия обяжет интернет-компании локализовать данные после утечки WhatsApp

Правительство Индии намерено обязать цифровые компании хранить данные жителей страны на территории государства. Такое решение индийские власти планируют принять после инцидентов, связанных с утечкой WhatsApp, сообщает Hindustan Times.

Локализация данных поможет власти получить доступ ко всем зашифрованный данным в случаях утечек. Законодательные изменения решили инициировать после обнаружения в WhatsApp уязвимости, которой могли воспользоваться киберпреступники.

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О бреши в безопасности WhatsApp стало известно в мае. Тогда неизвестные атаковали пользователей, преимущественно журналистов и правозащитников, незаметно установив на их устройства шпионские программы. Заражение происходило с помощью звонка через мессенджер. Данные о входящем вызове сразу стирались. Программа Pegasus, позволяла прослушивать жертв и вести фото- и видеосъемку. Разработчик Pegasus, израильская компания NSO Group, отрицает все обвинения и утверждает, что продает ПО только правительствам и разведке.

«Индия является одним из крупнейших рынков для WhatsApp, удивительно, что никто не проинформировал нас», — сказал изданию анонимный высокопоставленный чиновник.

В результате в WhatsApp признали ошибку и сообщили индийскому правительству, что от слежки пострадали 121 гражданин страны.

Обязательная локализации данных — часть законопроекта о защите личных данных, который индийский парламент рассмотрит в зимнюю. Amazon и Facebook, которой принадлежит WhatsApp, инициативу не поддерживают.

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