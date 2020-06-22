На полюсе холода наступила аномальная жара

Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода. Об этом сообщила начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, передает РИА Новости.

Как рассказала метеоролог, 20 июня в городе была зафиксирована температура плюс 38 градусов. Она пояснила, что причина такой жаркой погоды в резко континентальном климате Якутии и антициклоне, который пришел с Востока.

Маршалик напомнила, что летняя жара на севере Якутии — это обычное явление. Однако в большинстве случаев она наступает только в следующем месяце — июле. Абсолютный температурный максимум в Верхоянске был зафиксирован в 2010 году, когда воздух прогрелся до 38,3 градусов.

«Но уже скоро все встанет на свои места. Жара отступит», — рассказала метеоролог. Уже 26-27 июня из-за смещения циклона в регионе похолодает до плюс 15 градусов, также возможны осадки в виде снега.

Верхоянск — самый северный город Якутии. Официально считается полюсом холода в северном полушарии, однако это оспариваеся селом Оймякон. Город с самой большой разницей максимальной и минимальной температур.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!