В Якутии выпал июльский снег

В горах Якутии, недалеко от села Томтор Оймяконского улуса, выпал первый снег. Об этом сообщила заместительница главы сельской администрации Екатерина Винокурова, передает РИА Новости.
По ее словам, снег в июле — обычное явление для жителей местности, известной как Полюс Холода. Винокурова отметила, что раньше первый снег здесь мог выпасть и в июне.
«В настоящее время туристов мало. Говорят, есть японцы, прибывшие в улус дикарями. Сейчас в селе идет проливной дождь», — рассказала Винокурова.
Ранее июньский снег выпал на Ямале, в Салехарде и соседнем Лабытнанги. Местные жители сняли это на видео и выложили в интернет. «Дорогой дневник, сегодня 5 июня, погода прелестная, по-настоящему летняя. Думаю надеть пуховик или шубку?» — прокомментировала появившееся в сети видео одна из пользовательниц.