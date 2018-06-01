Россию завалило первым летним снегом

Фото: страница «Привет! Сейчас в Печоре» во «ВКонтакте»

Первый день лета совпал с резким похолоданием и снегопадом сразу в нескольких регионах страны, передает «Интерфакс».

Заметнее всего обозначенное синоптиками Пермского госуниверситета арктическое вторжение произошло в Пермском крае, где температура опустилась ниже нормы на 12 градусов и в Коми. «Летний снежный покров в Прикамье зафиксирован впервые с 2007 года», — отметили метеорологи.

Снег также выпал в Самарской и Кировской областях, Удмуртии, Башкирии и Татарстане.

По словам синоптиков, если среднесуточная температура 1 июня будет ниже 2,3 градуса по Цельсию, то этот день может стать самым холодным летним днем за последние 50 лет.

Пользователи активно делятся снимками первого летнего снега в соцсетях.

Фото опубликовано @comedylife90

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