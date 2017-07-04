Норильск припорошило июльским снегом

Утром во вторник, 4 июля, в Норильске выпал снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе города.
«С утра был небольшой снег. Но он тут же растаял», — рассказал житель города. По мнению метеорологов, такая погода в июле для региона не являются аномальной. Обычно осадки в виде снега выпадают несколько раз за лето.
Норильчане начали публиковать в соцсетях фото и видеоролики летнего снегопада.
А снег ❄❄❄все идет и идет... И ни кого не волнует, что на календаре 📆 4 июля . . . . #июль #лето #снег #снегопад #природа #погода #летняяпора #заполярье #заполярнымкругом #Норильск #этонорильскдетка #крайнийсевер #таймыр #природатаймыра #Россия #summer #sun #summertime #norilsk #russia #north #norilskcity #porossiy #norilsktoday #pro_norilsk
20 и 21 июня в Мурманске прошел снегопад. По данным синоптиков, осадки на Кольский полуостров принес арктический циклон. Для региона снег в июне — явление редкое, но не феноменальное.