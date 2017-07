Норильск припорошило июльским снегом

#гдемоилыжи #НПР #норильск #лето #шикарноелето #вау #4июля #север #безкоментариев #воттакоелето #нетничеголучше #нетаккаквезде #радостижизни #отличнаяпогода

A post shared by Сергей Капуста (@sergejkapusta298) on Jul 4, 2017 at 2:30am PDT