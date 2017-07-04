Норильск припорошило июльским снегом

Утром во вторник, 4 июля, в Норильске выпал снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе города.

«С утра был небольшой снег. Но он тут же растаял», — рассказал житель города. По мнению метеорологов, такая погода в июле для региона не являются аномальной. Обычно осадки в виде снега выпадают несколько раз за лето.

Норильчане начали публиковать в соцсетях фото и видеоролики летнего снегопада.

#снег #северноелето #спервымснегом #норильск #талнах #вс10 A post shared by @olga_chipakova on Jul 4, 2017 at 3:46am PDT

4 июля. Норильск. Снегопад. Это все, что нужно знать о нашем городе. #типичныйнорильск #норильск A post shared by Typical Norilsk❤️ (@typicalnorilsk) on Jul 4, 2017 at 1:52am PDT

20 и 21 июня в Мурманске прошел снегопад. По данным синоптиков, осадки на Кольский полуостров принес арктический циклон. Для региона снег в июне — явление редкое, но не феноменальное.