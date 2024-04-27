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07:34, 27 апреля 2024Силовые структуры

Подросток с ножом напал на мужчину в российском супермаркете

В ХМАО 16-летний подросток с ножом напал на мужчину из-за девушки

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 16-летний подросток напал с ножом на мужчину. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошел в одном из супермаркетов Нижневартовска. Подросток утверждает, что потерпевшей приставал в магазине к его подруге, и из-за этого произошел конфликт. После чего несовершеннолетний ранил оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Нападавший доставлен в отдел для допроса.

Ранее стало известно, что под Тюменью дали условный срок женщине, ранившей ножом супруга из-за обеда.

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      Екатерина Кашурникова
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