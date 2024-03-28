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08:52, 28 марта 2024Силовые структуры

Россиянка поссорилась с мужем из-за неприготовленного обеда и ранила его ножом

Под Тюменью дали условный срок женщине, ранившей ножом супруга из-за обеда

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюменской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 47-летнюю женщину, ударившую ножом супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянка признана виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По данным суда, 2 июля 2023 года пара в гостях выпивала. Вернувшись домой, муж попросил женщину приготовить обед, но она посоветовала ему заварить лапшу быстрого приготовления, пока домашняя еда готовится. Супруги поссорились, и мужчина ударил осужденную кулаком по лицу. В этот момент она чистила ножом картошку. Женщина пригрозила мужу лезвием и попросила не подходить к ней, но он ослушался. Тогда россиянка вонзила нож в живот супруга.

Отмечается, что осужденная признала вину, раскаялась и извинилась перед партнером.

Ранее стало известно, что жительница изрезала знакомую из-за подозрений в интимной связи с ее мужем.

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      Екатерина Кашурникова
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