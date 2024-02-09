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15:57, 9 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка изрезала знакомую из-за подозрений в интимной связи с ее мужем

На Алтае женщина нанесла 27 ударов ножом знакомой из ревности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 38-летней местной жительницы, пытавшейся расправиться со знакомой из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, женщина заподозрила мужа в интимной связи с их общей знакомой. Ночью 19 декабря 2023 года она вместе с несовершеннолетним сыном пришла в дом к сопернице, избила ее и изрезала кухонным ножом. Обвиняемая нанесла женщине 27 колото-резаных ран. Ее сын должен был записывать происходящее на видео. Отмечается, что пострадавшую спасли медики.

Было возбуждено уголовное дело. Кроме того, следователи отправили представление в органы системы профилактики о необходимости принять действенные меры по усилению профилактической работы и проверки данной семьи.

Ранее стало известно, что в Тыве 19-летний местный житель напал с ножом на 14-летнего подростка и 19-летнего юношу.

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      Екатерина Кашурникова
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