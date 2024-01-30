Россиянин напал с ножом на 14-летнего подростка и 19-летнего юношу

В Тыве 19-летний юноша изрезал ножом восьмиклассника

В Тыве 19-летний местный житель напал с ножом на 14-летнего подростка и 19-летнего юношу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, ночью 30 января в больницу из дома на улице Олимпийской поселка Каа-Хем доставили двух потерпевших с ножевыми ранениями. Восьмиклассника пришлось оперировать, у него был поврежден живот. Второй пострадавший рассказал, что они выпивали с местным жителем. Он и изрезал их.

Отмечается, что полицейские разыскивают нападавшего.

Ранее стало известно, что в Дагестане 62-летний отец случайно выстрелил в 36-летнего сына, пытаясь его разбудить.

