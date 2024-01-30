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11:00, 30 января 2024Силовые структуры

Россиянин случайно выстрелил в сына при попытке разбудить его

В Дагестане отец случайно выстрелил в сына, пытаясь его разбудить

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Дагестане 62-летний отец случайно выстрелил в 36-летнего сына, пытаясь его разбудить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, инцидент произошел в Кизлярском районе. Утром мужчина достал из сейфа охотничий карабин и зашел к сыну в комнату, чтобы разбудить его. Однако произошел выстрел. Отец подбежал осмотреть потерпевшего и увидел, что попал ему в бедра: пуля пробила одно насквозь, а во втором застряла. Отмечается, что раненому уже лучше.

Полицейские ждут заключения экспертов, после чего примут решение о возбуждении дела. Мужчина имел разрешение на охоту, а ружье было зарегистрировано.

Ранее стало известно, что женщина случайно выстрелила в 28-летнего возлюбленного из пистолета в Санкт-Петербурге.

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      Екатерина Кашурникова
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