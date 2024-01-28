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13:37, 28 января 2024Россия

Россиянка случайно выстрелила в глаз возлюбленному

В Петербурге женщина случайно выстрелила в глаз возлюбленному

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Женщина случайно выстрелила в 28-летнего возлюбленного из пистолета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ночью потерпевший сидел в машине с подругой на Туристской улице. Та достала из кармана сиденья пневматический пистолет и стала рассматривать его. Затем женщина нечаянно дважды нажала на спусковой крючок. Произошел выстрел, пуля попала в глаз кавалера.

Потерпевшего доставили в больницу. У него диагностировано проникающее ранение склеры. Сейчас он находится в офтальмологическом отделении.

Ранее стало известно, что россиянин случайно выстрелил в пришедшего к нему домой во время праздников вместе с женой друга. Житель Подмосковья решил похвастаться своим пистолетом перед 34-летним приятелем. Однако во время демонстрации оружия мужчина выстрелил гостю в шею. Раненого спасти не удалось.

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      Екатерина Кашурникова
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