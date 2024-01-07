Россиянин случайно выстрелил в пришедшего к нему в гости друга

SHOT: житель Подмосковья похвастался пистолетом другу и выстрелил в него

Россиянин случайно выстрелил в пришедшего к нему домой во время праздников вместе с женой друга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что житель подмосковного Лыткарина Андрей (фамилия не указывается) решил похвастаться своим пистолетом перед 34-летним приятелем Александром (фамилия не указывается). Однако во время демонстрации оружия мужчина выстрелил гостю в шею. Раненного спасти не удалось.

Впоследствии хозяин квартиры рассказал, что выстрелил ненамеренно. Известно, что ранее он не был судим. По факту произошедшего проводится проверка.

В декабре сообщалось, что в Костромской области сотрудники правоохранительных органов проверят районного судью после случайного ранения его друга на охоте.