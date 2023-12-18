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20:11, 18 декабря 2023Силовые структуры

Российского судью проверят после случайного ранения друга на охоте

В Костромской области проверят районного судью после смерти его друга на охоте

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Костромской области сотрудники правоохранительных органов проверят районного судью после случайного ранения его друга на охоте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, накануне компания друзей отправилась в леса Буйского района, чтобы поохотиться. В какой-то момент один из охотников выстрелил из ружья, после чего пуля срикошетила в другого. Мужчины вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место врачи не смогли помочь потерпевшему.

Всех участников инцидента опросили полицейские. Теперь следователям предстоит установить, кто именно из компании нажал на курок.

Ранее 38-летний житель Красноярского края выстрелил из ружья в мужчину на охоте, приняв его за дикого зверя.

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      Олеся Мицкевич
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