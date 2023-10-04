Россиянин на охоте спутал отдыхающего с диким зверем и выстрелил из ружья

В Красноярском крае охотник лишил жизни мужчину, приняв его за дикого зверя

В Ирбейском районе Красноярского края 38-летний местный житель на охоте выстрелил из ружья в мужчину, приняв его за дикого зверя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 28 сентября двое охотников прибыли на реку Агул. Ночью они двигались на моторной лодке и с помощью тепловизора выслеживали добычу. Около берега мужчины заметили три силуэта и приняли их за диких животных. Один из охотников в условиях плохой видимости выстрелил в цель и попал в мужчину, который в это время отдыхал с друзьями. Он получил огнестрельное ранение в грудь, которое оказалось для него летальным.

После случившегося охотник сдался правоохранительным органам.